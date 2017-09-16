В Минобороны Белоруссии считают, что по отношению к республике военной угрозы нет, но такая опасность существует

Учитывая современное состояние военно-политической обстановки военная опасность существует, но военной угрозы Белоруссии нет, заявил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы белорусского министерства обороны Владимир Макаров.
"Чтобы не было военных противников, мы проводим миролюбивую многовекторную политику, одновременно принимаем меры по обеспечению собственной военной безопасности - это строительство и развитие вооруженных сил, а также учувствуем в коалиционной военной деятельности", - сказал В.Макаров журналистам в субботу в Минске.
По его словам, есть такие понятия как военная опасность и угрозы. "Военная опасность - это, к сожалению, реальность и существует практически всегда. В мире имеются огромные запасы оружия, в том числе ядерного, и воинские формирования. Подобно чеховской драматургии : если на стене висит ружье, то оно может выстрелить", -сказал он.
"Что касается военной угрозы - это крайняя степень военной опасности. Вероятность развязывания высока", - добавил В.Макаров.
Он также сообщил, что Белоруссия не рассматривала вопрос отказа от проведения совместных учений с Россией на фоне событий на Украине. "Не рассматривалось", - сказал В.Макаров, отвечая на соответствующий вопрос.
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