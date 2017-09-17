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Дальнее зарубежье 17.09.2017 09:11

В Атлантике сформировался новый тропический шторм "Мария"

Метеорологи отмечают пик сезона ураганов в Карибском бассейне, который ознаменовался новым тропическим штормом под названием "Мария", сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Сейчас его эпицентр находится примерно в 1 тысяче километров от Малых Антильских островов, скорость ветра там достигает 85 километров в час, и как, ожидается, он будет усиливаться.

"Мария" продвигается со скоростью 31 км в час и достигнет севера Карибских островов ко вторнику. Под ударом могут оказаться Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, а также Монтсеррат, чьи территории недавно пострадали от удара урагана "Ирма".

Помимо "Марии", в Атлантическом океане сейчас действует шторм "Ли", а также усилившиеся до урагана "Норма" и "Хосе". Жертвами урагана "Ирма" на Карибах стали по меньшей мере 14 человек.

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Тэги: США, АТЛАНТИКА, ШТОРМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]