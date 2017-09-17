Метеорологи отмечают пик сезона ураганов в Карибском бассейне, который ознаменовался новым тропическим штормом под названием "Мария", сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Сейчас его эпицентр находится примерно в 1 тысяче километров от Малых Антильских островов, скорость ветра там достигает 85 километров в час, и как, ожидается, он будет усиливаться.

"Мария" продвигается со скоростью 31 км в час и достигнет севера Карибских островов ко вторнику. Под ударом могут оказаться Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, а также Монтсеррат, чьи территории недавно пострадали от удара урагана "Ирма".

Помимо "Марии", в Атлантическом океане сейчас действует шторм "Ли", а также усилившиеся до урагана "Норма" и "Хосе". Жертвами урагана "Ирма" на Карибах стали по меньшей мере 14 человек.