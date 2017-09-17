СБ ООН 21 сентября на министерском уровне обсудит борьбу с распространением ОМУ - постпредство РФ

Совет Безопасности ООН в четверг, 21 сентября, проведет заседание, посвященное борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ), сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь постоянного представительства РФ при ООН Федор Стржижовский.

"21 сентября, ориентировочно в 15:30 по местному времени, члены СБ ООН обсудят вопрос нераспространения ОМУ", - сказал он, добавив, что встреча пройдет на министерском уровне.

Ранее источник в штаб-квартире Всемирной организации сообщил "Интерфаксу", что "США вышли в СБ ООН с инициативой о проведении заседания Совета 21 сентября во время сегмента высокого уровня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённого борьбе с распространением оружия массового уничтожения".

По его словам, "Эфиопия как председатель СБ ООН в сентябре предварительно назначила заседание на 15:30 по нью-йоркскому времени 21 сентября".

Ожидается, что члены Совета "рассмотрят ход выполнения соответствующих резолюций СБ ООН, меры по его улучшению, а также практические шаги по воздействию на государства, нарушающие данные решения", отметил источник.