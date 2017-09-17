Посла Германии вызвали в МИД Турции из-за курдского митинга в Кельне

Министерство иностранных дел Турции вызвало для объяснений посла Германии в Анкаре из-за курдского митинга, прошедшего в Кельне, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Турецкая сторона возмущена тем, что немецкие власти выдали разрешение на проведение демонстрации, во время которой активно использовалась символика запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Участники акции также требовали освободить лидера РПК Абдуллу Оджалана, который отбывает в Турции пожизненный срок с 1999 года.
В связи с этим Анкара обвинила ФРГ в приверженности двойным стандартам в борьбе против терроризма.
Митинг в Кельне прошел в субботу в рамках 25-го Международного фестиваля курдской культуры. По данным местных СМИ, в нем приняли участие около 10 тысяч человек.
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