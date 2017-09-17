Военачальники НАТО обсудили необходимость укрепления безопасности на Ближнем Востоке и Западных Балканах

Североатлантический альянс должен играть роль в укреплении безопасности в разных регионах мира - такой вывод сделали высшие военачальники стран НАТО на конференции Военного комитета (ВК) альянса в Тиране.

"Проекция стабильности" была одной из главных тем совещания, сообщил на пресс-конференции в субботу вечером председатель ВК НАТО чешский генерал Петр Павел, подводя его итоги.

"Куда бы мы ни обратили взгляд - на Ближний Восток и Северную Африку или к самому порогу альянса на Западных Балканах - везде у НАТО должна быть роль в формировании условий безопасности в лучшую сторону", - сказал он.

По его словам, начальники генеральных штабов представили ряд конкретных предложений в части "вклада военных в комплексный, систематический и последовательный подход к повестке дня НАТО по проекции стабильности".

Военачальники приветствовали создание "южного хаба" НАТО для действий в примыкающих к альянсу с юга регионах, поддержали дальнейшую евроатлантическую интеграцию Западных Балкан, в том числе через более тесное военное сотрудничество.

Они подтвердили неизменную поддержку Афганистану и подчеркнули, что параметры военного присутствия НАТО в этой стране (операция "Решительная поддержка") должны зависеть от реальных условий.

Аналогичный вывод сделан и по самой продолжительной в истории НАТО операции - "Силам для Косово" (KFOR). Натовские военные констатировали, что обстановка в Косово и вокруг него остается "стабильной, но хрупкой". Поэтому продолжительность натовского присутствия там "зависит от обстоятельств на местности".

Они подчеркнули важность кооперации между НАТО и ЕС в контексте доктрины "проекции стабильности", принятой на прошлогоднем саммите в Варшаве.

П.Павел признал, что западный военно-политический альянс сталкивается сейчас с рядом проблем. Это "сложные внутренние обстоятельства", внешние угрозы и необходимость адаптации к новым условиям.