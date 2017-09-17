Белый дом опроверг слухи об отказе Трампа выходить из Парижского соглашения по климату

Белый дом выступил с опровержением сообщений СМИ о том, что президент США Дональд Трамп передумал выходить из Парижского соглашения по климату, сообщает The Hill.
"Позиция Соединенных штатов по Парижскому соглашению не изменилась. Как совершенно ясно дал понять президент, США выйдут из него, если нашей стране не будут предложены более благоприятные условия", - заявили в Белом доме.
Ранее в субботу издание Wall Street Journal сообщило о том, что администрация Д.Трампа смягчила свое отношение к соглашению. По сведениям источника, на который ссылается газета, США пытаются согласовать выгодные для себя условия, которые позволили бы им не выходить из договора в его нынешней редакции.
Выход из соглашения был одним из основных предвыборных обещаний Д.Трампа. По мнению президента, текущая редакция документа ограничивает промышленность Соединенных Штатов и невыгодна им. США собирались поднять вопрос о редактировании соглашения.
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