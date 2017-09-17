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Спорт 17.09.2017 10:46

Уфимские генетики научились по ДНК определять будущих спортсменов-чемпионов

Сотрудники Центра молекулярной медицины при Башкирском государственном университете разработали метод генетического определения предрасположенности людей к конкретным видам спорта, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" директор учреждения Эльза Хуснутдинова.

Этот метод позволяет определить предрасположенность людей к восьми видам спорта: стрельба из лука, плавание, борьба, прыжки, конькобежный и лыжный спорт, беговые и силовые направления.

"Мы берем генетический материал, например, слюну, и смотрим, есть ли у человека гены, отвечающие за предрасположенность к данным видам спорта, они у нас известны. Если находим, говорим: у вас предрасположенность к такому-то виду спорта", - сказала Э.Хуснутдинова.

Кроме того, отметила директор центра, ДНК-тест позволяет выявить генетические заболевания, которые еще не проявили себя, но могут быть опасными для жизни при занятиях спортом. "Есть, например, мутация в гене, которая отвечает за внезапную смерть от сердечного приступа. Такому человеку нельзя заниматься спортом", - пояснила она.

По словам Э.Хуснутдиновой, разработкой уже заинтересовался Федеральный центр подготовки спортивного резерва. Директор центра отмечает, что ноу-хау уфимских ученых также мог бы применяться в детских спортивных школах, школах олимпийского резерва.

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Тэги: БАШКИРИЯ, ГЕНЕТИКИ, РАЗРАБОТКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]