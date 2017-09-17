Уфимские генетики научились по ДНК определять будущих спортсменов-чемпионов

Сотрудники Центра молекулярной медицины при Башкирском государственном университете разработали метод генетического определения предрасположенности людей к конкретным видам спорта, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" директор учреждения Эльза Хуснутдинова.
Этот метод позволяет определить предрасположенность людей к восьми видам спорта: стрельба из лука, плавание, борьба, прыжки, конькобежный и лыжный спорт, беговые и силовые направления.
"Мы берем генетический материал, например, слюну, и смотрим, есть ли у человека гены, отвечающие за предрасположенность к данным видам спорта, они у нас известны. Если находим, говорим: у вас предрасположенность к такому-то виду спорта", - сказала Э.Хуснутдинова.
Кроме того, отметила директор центра, ДНК-тест позволяет выявить генетические заболевания, которые еще не проявили себя, но могут быть опасными для жизни при занятиях спортом. "Есть, например, мутация в гене, которая отвечает за внезапную смерть от сердечного приступа. Такому человеку нельзя заниматься спортом", - пояснила она.
По словам Э.Хуснутдиновой, разработкой уже заинтересовался Федеральный центр подготовки спортивного резерва. Директор центра отмечает, что ноу-хау уфимских ученых также мог бы применяться в детских спортивных школах, школах олимпийского резерва.
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из пулеметов - Минобороны
Нынешний статус-кво по Карабаху неприемлем, сторонам конфликта нужно начать субстантивные переговоры – посол ФРГ в Азербайджане
Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в учениях "TurAz Qartalı-2017"
Торговый Дом Азербайджана в Украине откроется до конца 2017 года – министр экономики
Денежные доходы населения Азербайджана в январе-августе увеличились почти на 8%
Украина планирует в 2018-2019 годах привлекать примерно по $2 млрд на внешних рынках - Минфин
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Путин в понедельник в Ленинградской области проинспектирует действия военных России и Белоруссии на основном этапе учения "Запад-2017"
Латвия провела инспекцию военной деятельности в Белоруссии
Президент Украины подписал указ о военных расходах на 2018 год
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
ВТБ (Азербайджан) поздравил воспитанников детского приюта «Умид Ери» с новым учебным годом
Nar представил технологию передачи звука высокого разрешения – HD-Voice
Компания Bakcell провела интенсивный тренинг для девелоперов на тему развития связей с инвесторами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»