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СНГ 17.09.2017 11:07

Украинские военные сообщили о падении беспилотника противника

В зоне конфликта в Донецкой области Украины вблизи города Новогродовка (к северо-западу от Донецка) упал беспилотник российского производства, сообщил пресс-центр штаба украинской спецоперации в Донбассе.

"Украинская ПВО не успела сбить вражеский беспилотник "Орлан", хотя и хорошо отслеживала его маршрут. Вчера, в первой половине дня "Орлан" упал сам из-за технического сбоя системы", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Facebook в воскресенье утром.

Как уточнили в пресс-центре, упавший "Орлан-10" "соответствует модели, которую изготавливают в России".

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, БЕСПИЛОТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]