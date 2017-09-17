Украинские военные сообщили о падении беспилотника противника

В зоне конфликта в Донецкой области Украины вблизи города Новогродовка (к северо-западу от Донецка) упал беспилотник российского производства, сообщил пресс-центр штаба украинской спецоперации в Донбассе.

"Украинская ПВО не успела сбить вражеский беспилотник "Орлан", хотя и хорошо отслеживала его маршрут. Вчера, в первой половине дня "Орлан" упал сам из-за технического сбоя системы", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Facebook в воскресенье утром.

Как уточнили в пресс-центре, упавший "Орлан-10" "соответствует модели, которую изготавливают в России".