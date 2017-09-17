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Дальнее зарубежье 17.09.2017 11:29

Лидеры Южной Кореи и США договорились ужесточить санкции в отношении КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились ужесточить санкции в отношении КНДР, сообщает в воскресенье южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

"Оба лидера обязались и в дальнейшем укреплять тесное сотрудничество между Южной Кореей и Соединенными Штатами. Они договорились оказывать более практическое давление на Северную Корею, чтобы она осознала, что если она продолжит провокации, она подвергнется большей дипломатической изоляции и столкнется с дополнительным экономическим давлением", - приводит телеканал слова представителя Голубого дома (администрации южнокорейского президента) Пак Су Хён.

Д.Трамп и Мун Чжэ Ин также призвали Пхеньян воздержаться от каких-либо дальнейших провокаций, подчеркнув, что они приведут только к его изоляции и возможному краху КНДР.

"Лидеры отметили важность применения резолюции Совета Безопасности ООН в тесном сотрудничестве с международным сообществом и согласились продолжить обсуждение этого вопроса", - сказал Пак Су Хён.

Как сообщалось, Северная Корея в пятницу осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]