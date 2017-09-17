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СНГ 17.09.2017 12:28

Матвиенко отметила заслуги президента Молдавии в улучшении отношений Москвы и Кишинева

В России видят признаки улучшения отношений с Молдавией и не драматизируют неприятные ситуации, которые произошли между Москвой и Кишиневом в последнее время, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.

"Есть тенденция к улучшению отношений, и в этом ваша огромная заслуга как президента, который строго выполняет свои обещания, данные народу Молдавии: расширять, налаживать взаимовыгодное сотрудничество с Россией", - отметила В.Матвиенко в воскресенье.

При этом она признала, что "ситуация непростая и развивается очень сложно".

"Много было неприятных событий за это время: запрет на въезд в Молдавию политикам, депутатам... Совсем за пределами всякого здравого смысла и международного права и международной практики, когда сопредседателю межправкомиссии, вице-премьеру, специальному представителю президента по Приднестровью запретили въезд в страну. Но такова реальность, такова жизнь, поэтому мы не драматизируем эти ситуации", - сказала В.Матвиенко.

Он подчеркнула, что Россия и россияне относятся "с большим уважением к молдавскому народу и к Молдавии".

"Мы не навязываем ничего. Народ Молдавии сам вправе выбирать свой путь развития, свое государственное устройство, но мы последовательно выражаем свою заинтересованность в развитии и расширении экономических, торговых связей, культурных, гуманитарных, и готовы во всем содействовать вам в проведении этой линии", - добавила председатель Совета Федерации.

В свою очередь, И.Додон поблагодарил руководство России за взвешенную позицию, которую заняла Москва после провокационных действий, предпринятых правительством Молдавии в отношении российских официальных лиц и дипломатов.

"Хочу поблагодарить в вашем лице руководство РФ за то, что несмотря на все провокации, которые делают некоторые партии, которые пока еще контролируют парламентское большинство и правительство, Российская Федерация последовательно показывает свою открытость и поддержку молдавского народа", - подчеркнул он.

Говоря об объявлении в Молдавии персона нон грата пяти российских дипломатов, И.Додон отметил: "Такого не было в наших двусторонних отношениях никогда, уверен, что подавляющее большинство граждан республики с этим не согласно - так, как не согласен президент, которому народ оказал доверие на выборах прошлого года".

"Несмотря на все это, руководство РФ очень мудро и взвешенно подходит ко всем этим процессам. Я очень рад, что не было принято решение, которое бы ухудшило состояние наших экономических связей", - добавил политик.

По его словам, " то, что произошло, и то, что происходит с некоторыми заявлениями, это повестка дня конкретной политической партии, ни в коем случае нельзя воспринимать это как позицию Молдовы".

"Но это ненадолго. Нам удалось за это время существенно укрепить позиции и доверие к институту президента, которого не было в последние 8 лет. Нам существенно удалось укрепить позиции пропрезидентской партии социалистов, и мы уверенно идем к парламентским выборам, которые состоятся в следующем году", - заявил И.Додон.

Он выразил надежду, что в следующем году "будет сформирована единая позиция в парламенте, в правительстве и у президента, и появится не проевропейское, не провосточное, а промолдавское парламентское большинство, которое будет исходить из национальных интересов".

"А в наших национальных интересах - стратегическое партнерство с РФ", - подчеркнул президент Молдавии.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ОТНОШЕНИЯ, МАТВИЕНКО


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