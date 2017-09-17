Два человека погибли в результате стрельбы в Германии, полиция задержала подозреваемого - СМИ

По меньшей мере, два человека погибли и двое получили тяжелые ранения в результате стрельбы в немецком городе Трауенройт (земля Бавария), сообщает в воскресенье немецкий телеканал "Вельт Н24".

По его данным, накануне вечером в один из городских баров вошел вооруженный винтовкой человек и открыл огонь, убив двух мужчин. При этом две женщины получили тяжелые ранения.

Полиция задержала подозреваемого в причастности к преступлению - 62-летнего мужчину.

Ранее полицейские проводили широкомасштабную операцию, задействовав вертолет.