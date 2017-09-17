Додон планирует обсудить тему Приднестровья с российской стороной на саммите СНГ в Сочи

Президент Молдавии Игорь Додон отметил важность взаимодействия с Россией в вопросе приднестровского урегулирования и выразил намерение обсудить данную тему в рамках саммита СНГ, который пройдет в Сочи в октябре.

"Кроме решения текущих, очень важных экономических, социальных проблем, у нас есть задачи, которые нужно решать вместе. Это в первую очередь Приднестровье, это обеспечение безопасности в нашем регионе", - сказал И.Додон в воскресенье на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

По его словам, для Молдавии "очень важно не допустить дестабилизации в ближайшие месяцы, потому что такие силы, такие методы, к сожалению, в угоду геополитических сил, больше заокеанских, в нашем регионе мы слышим очень часто".

Президент Молдавии выразил намерение обсудить приднестровскую тематику в рамках предстоящего в октябре саммита СНГ в Сочи.

"Очень надеюсь, что в начале октября в рамках саммита СНГ в Сочи, где я буду участвовать, и где будет заседание глав стран ЕврАзЭС, мы более детально обсудим эти вопросы с Россией, дадим общую оценку тому, что объективно происходит, и обозначим наши стратегические задачи, планы на ближайшее будущее", - сказал он, напомнив, что Молдавия подала заявку на получение статуса наблюдателя в ЕврАзЭС.

"Да, мы должны дружить и с Западом, и с Востоком, но без возвращения наших традиционно добрых экономических отношений в рамках СНГ и новых проектов с ЕврАзЭС Молдовы не будет", - полагает глава государства.

И.Додон отметил, что "очень активно" занимается Приднестровьем, в частности, за последнее время у него состоялось несколько встреч с руководством непризнанной республики.

"Там очень все непросто в связи с этой ситуацией, мы видим, что происходит со стороны Украины", - сказал президент Молдавии, напомнив также о попытках "внести в повестку дня ООН вопросы миротворцев и другие".

"Здесь я обозначил четкую позицию: я считаю, что российская миротворческая операция на Днестре, которая в этом году отмечала 25 лет, была успешной", - заявил президент Молдавии.

"Никаких вопросов о том, что здесь нужно что-то менять, не стоит в повестке дня. Поэтому это опять чисто пиар-ход со стороны молдавского правительства, который, по последней информации, даже не будет включен в повестку дня", - заключил И.Додон.