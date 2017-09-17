Президент Украины 22 сентября отправляется с визитом в Канаду

В ходе рабочего визита в Канаду 22-23 сентября президент Украины Петр Порошенко намерен встретиться с премьером Канады Джастином Трюдо и главой МИД Канады Христей Фриланд, а также с представителями украинских организаций, сообщает официальное интернет представительство главы украинского государства.

"Запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов. Глава государства будет участвовать в торжественной церемонии открытия "Игр непокоренных", где впервые будет выступать национальная сборная Украины", - говорится в сообщении.

Накануне посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что П.Порошенко во время визита в Торонто может встретиться с руководством страны, чтобы обсудить роль Канады в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Мы сейчас готовим визит президента в Торонто. Президент приедет поддержать украинскую команду на "Играх непокоренных"... Мы рассчитываем также, что во время визита будет возможность для официальных встреч с руководством Канады. Мы рассчитываем, что речь пойдет о роли Канады в переговорном процессе по урегулированию конфликта с Россией, а также что Канада будет поддерживать нас в наших амбициях по продвижению в НАТО", - сказал он в Киеве в субботу агентству "Интерфакс-Украина".

А.Шевченко добавил, что Украина рассчитывает на поддержку Канады в 2018 году, когда та будет председательствовать в Большой семерке (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).

По его словам, большое внимание во время визита будет уделено украинской общине в Торонто. "Торонто - это одна из столиц украинской общины в Канаде и мы рассчитываем, что будет хорошая возможность для президента и общины обсудить, как можно совместно работать", - добавил посол.

Как сообщалось, 20 сентября П.Порошенко примет участие в работе Генассамблеи ООН, саммите Совета безопасности ООН, где намерен поднять вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс. После этого президент Украины и представители украинского правительства прибудут в Торонто (Канада) на церемонию открытия "Игр непокоренных" 22 сентября.

Третьи "Игры непокоренных" (Invictus Games) пройдут в Торонто с 24 по 30 сентября. Турнир объединит более 550 раненных бойцов из 17 стран, которые будут соревноваться в 12 адаптивных спортивных дисциплинах.