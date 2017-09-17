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СНГ 17.09.2017 13:33

Россия высоко ценит вклад президента Киргизии в развитие взаимодействия в рамках ЕАЭС и ОДКБ - Путин

Президент РФ поздравил главу Киргизии Алмазбека Атамбаева с Днем рождения.

"Ваша деятельность на посту главы государства, направленная на решение актуальных задач социально-экономического развития Киргизии и укрепление ее международных позиций, снискала Вам заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом", - говорится в поздравительной телеграмме В.Путина, опубликованной в воскресенье на сайте Кремля.

"В России высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, в развитие конструктивного взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ и других многосторонних структур", - написал В.Путин.

17 сентября киргизскому лидеру исполнился 61 год.

14 сентября в Сочи В.Путин провел переговоры с А.Атамбаевым, президенты обсудили региональную безопасность и интеграционное взаимодействие.

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Тэги: ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]