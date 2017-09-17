Россия высоко ценит вклад президента Киргизии в развитие взаимодействия в рамках ЕАЭС и ОДКБ - Путин

Президент РФ поздравил главу Киргизии Алмазбека Атамбаева с Днем рождения.

"Ваша деятельность на посту главы государства, направленная на решение актуальных задач социально-экономического развития Киргизии и укрепление ее международных позиций, снискала Вам заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом", - говорится в поздравительной телеграмме В.Путина, опубликованной в воскресенье на сайте Кремля.

"В России высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, в развитие конструктивного взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ и других многосторонних структур", - написал В.Путин.

17 сентября киргизскому лидеру исполнился 61 год.

14 сентября в Сочи В.Путин провел переговоры с А.Атамбаевым, президенты обсудили региональную безопасность и интеграционное взаимодействие.