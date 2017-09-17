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Дальнее зарубежье 17.09.2017 14:02

Авиация американской коалиции нанесла удары по городам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, есть жертвы

По меньшей мере, 12 мирных жителей погибли в результате авиаударов возглавляемой США международной коалиции по городам провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщает в воскресенье агентство САНА.

По его данным, авиация коалиции нанесла удары по жилым кварталам городов аль-Меядин, расположенного в 45 км к юго-востоку от Дейр-эз-Зор. Удары также были нанесены по кварталам города Маккан.

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Тэги: СИРИЯ, США, АВИАУДАРЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]