Авиация американской коалиции нанесла удары по городам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, есть жертвы

По меньшей мере, 12 мирных жителей погибли в результате авиаударов возглавляемой США международной коалиции по городам провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщает в воскресенье агентство САНА.

По его данным, авиация коалиции нанесла удары по жилым кварталам городов аль-Меядин, расположенного в 45 км к юго-востоку от Дейр-эз-Зор. Удары также были нанесены по кварталам города Маккан.