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СНГ 17.09.2017 15:14

Президент Туркменистана обсудил с главой Татарстана возможности диверсификации партнерства

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в воскресенье встретился с президентом российской республики Татарстан Рустамом Миннихановым, прибывшим в Ашхабад на открытие V Азиатских игр.

Как сообщает Государственное информагентство Туркменистана, Г.Бердымухамедов и Р.Минниханов обменялись мнениями об открывающихся новых возможностях диверсификации сотрудничества между Туркменистаном и Татарстаном.

Стороны отметили наличие потенциала для взаимовыгодного сложения усилий на различных направлениях.

В числе приоритетных векторов были определены топливно-энергетический комплекс, торгово-экономическая сфера, сельское хозяйство, туризм и спорт. Особое внимание было уделено взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере, вопросам расширения партнёрства между научными и учебно-образовательными центрами.

Р.Минниханов заявил о важности для Татарстана установившегося продуктивного сотрудничество с Туркменистаном и вручил Г.Бердымухамедову высокую награду Республики Татарстан - орден "Дуслык".

Со своей стороны Г.Бердымухамедов отметил, что Татарстан является важным партнёром Туркменистана. Он подчеркнул, что Туркменистан уделяет большое внимание взаимодействию в торгово-экономической сфере, реализации совместных проектов, таких как в нефтегазовой и химической отраслях.

Г.Бердымухамедов поблагодарил главу Татарстана за предоставляемую туркменской молодёжи возможность в обучении и совершенствовании профессиональных знаний в учебных заведениях республики.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ТАТАРСТАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]