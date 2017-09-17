Президент Туркменистана обсудил с главой Татарстана возможности диверсификации партнерства

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в воскресенье встретился с президентом российской республики Татарстан Рустамом Миннихановым, прибывшим в Ашхабад на открытие V Азиатских игр.
Как сообщает Государственное информагентство Туркменистана, Г.Бердымухамедов и Р.Минниханов обменялись мнениями об открывающихся новых возможностях диверсификации сотрудничества между Туркменистаном и Татарстаном.
Стороны отметили наличие потенциала для взаимовыгодного сложения усилий на различных направлениях.
В числе приоритетных векторов были определены топливно-энергетический комплекс, торгово-экономическая сфера, сельское хозяйство, туризм и спорт. Особое внимание было уделено взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере, вопросам расширения партнёрства между научными и учебно-образовательными центрами.
Р.Минниханов заявил о важности для Татарстана установившегося продуктивного сотрудничество с Туркменистаном и вручил Г.Бердымухамедову высокую награду Республики Татарстан - орден "Дуслык".
Со своей стороны Г.Бердымухамедов отметил, что Татарстан является важным партнёром Туркменистана. Он подчеркнул, что Туркменистан уделяет большое внимание взаимодействию в торгово-экономической сфере, реализации совместных проектов, таких как в нефтегазовой и химической отраслях.
Г.Бердымухамедов поблагодарил главу Татарстана за предоставляемую туркменской молодёжи возможность в обучении и совершенствовании профессиональных знаний в учебных заведениях республики.
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