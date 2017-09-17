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СНГ 17.09.2017 15:51

Туркменистан и Россия ведут активную подготовку к визиту Путина в Ашхабад - Матвиенко

Москва и Ашхабад активно готовятся к визиту президента РФ Владимира Путина в Туркмению, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сейчас, как вы знаете, готовится визит президента РФ в Туркмению, который будет иметь очень важное значение для дальнейшего углубления отношений между нашими государствами. И туркменская, и российская стороны ведут активную подготовку к этому визиту, готовится ряд межгосударственных, межправительственных, межведомственных соглашений", - сказала В.Матвиенко журналистам в воскресенье в ходе визита в Туркмению.

По словам спикера Совета Федерации, переговоры лидеров двух государств, а также документы, которые будут подписаны, "дадут новый импульс развитию наших связей".

В.Матвиенко также сообщила, что делегация Совета Федерации, которая в настоящее время находится в Ашхабаде, провела серьезные и основательные переговоры с депутатами парламента Туркмении.

"Мы условились, что будем и дальше заниматься гармонизацией наших законодательств и активно участвовать в разработке нормативно-правовой базы", - отметила спикер.

По ее словам, это очень важно для того, чтобы создавать условия для экономического, инвестиционного сотрудничества.

Спикер заметила, что контакты российских и туркменских парламентариев в последнее время очень активны. Так, в прошлом году состоялся официальный визит председателя парламента Туркмении в РФ. Кроме того, депутаты этой страны принимают активное участие во всех мероприятиях, которые проходят под эгидой Совета Федерации, Межпарламентской ассамблеи СНГ и т.д., сказала она.

В.Матвиенко также сообщила о том, что парламент Туркмении принял решение вступить в Межпарламентский союз (МПС) - "старейшую международную парламентскую структуру, в состав которой входят 172 государства". "Это, можно сказать, такое парламентское измерение ООН", - сказала она.

Спикер напомнила, что 137-я Ассамблея МПС пройдет в октябре в Санкт-Петербурге.

"И мы рады, что Туркмения вступит в МПС в ходе ассамблеи, которая будет проходить в России. Это открывает для парламента Туркмении очень большие новые возможности для международного сотрудничества, взаимодействия с другими парламентами. Мы, конечно, создадим все условия, чтобы эта заявка была удовлетворена, и Туркмения вошла в эту большую международную парламентскую семью на равных правах", - заявила В.Матвиенко.

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Тэги: ПУТИН, ТУРКМЕНИСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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