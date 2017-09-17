"Аллигаторы" и "Ночные охотники" нанесли ракетно-пушечные удары по колоннам бронетехники на учениях "Запад-2017"

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха, сообщает пресс-служба ЗВО.
"Во время выполнения воздушной разведки летный состав отработал наиболее сложные элементы летной подготовки - полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Летчики действовали в составе пар и звеньев, выполняя полеты в построении "пеленг" на установленных интервалах и дистанциях", - отметили в пресс-службе.
Там пояснили, что ведущему экипажу при обнаружении мишеней на земле предстояло распределить цели для каждого из ведомых экипажей для максимально эффективного нанесения авиационного удара.
"Летчики выполнили пуски неуправляемых ракет, а также применили бортовое пушечное вооружение, уничтожив при этом более 20 мишеней, имитирующих колонны техники, огневые позиции, укрепления и другие объекты условного противника", - сообщили в ЗВО.
Учения "Запад-2017" проходят с 14 по 20 сентября на полигонах в Белоруссии, а также на территории России - в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.
Российские военные заявили, что характер учений - оборонный и антитеррористический.
К маневрам привлекают почти 13 тыс. военнослужащих, из России в Белоруссии перебрасывают около 3 тыс., сообщили ранее в Минобороны РФ.
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