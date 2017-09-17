Тегеран ответит на неверный шаг по СВПД - Хаменеи

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран ответит на любой "неверный жест" в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает в воскресенье агентство ИРНА.
"Народ Ирана решителен, и все неверные шаги, связанные с СВПД, спровоцируют соответствующую реакцию Исламской Республики", - заявил А.Хаменеи,
Накануне сообщалось, что Иран вновь обвинил США в нарушении условий Совместного всеобъемлющего плана действий, однако готов к диалогу глав МИД Ирана и "шестерки" на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал это соглашение.
В июле 2015 года Иран и "шестерка" стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция (пять постоянных членов Совбеза ООН) и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране.
Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.
После принятого при президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции, вводившиеся с 1979 года.
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