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Дальнее зарубежье 17.09.2017 15:35

Тегеран ответит на неверный шаг по СВПД - Хаменеи

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран ответит на любой "неверный жест" в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает в воскресенье агентство ИРНА.

"Народ Ирана решителен, и все неверные шаги, связанные с СВПД, спровоцируют соответствующую реакцию Исламской Республики", - заявил А.Хаменеи,

Накануне сообщалось, что Иран вновь обвинил США в нарушении условий Совместного всеобъемлющего плана действий, однако готов к диалогу глав МИД Ирана и "шестерки" на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал это соглашение.

В июле 2015 года Иран и "шестерка" стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция (пять постоянных членов Совбеза ООН) и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране.

Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

После принятого при президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции, вводившиеся с 1979 года.

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Тэги: ХАМЕНЕИ, СВДП, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]