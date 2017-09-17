Казахстанская почта намерена доставлять корреспонденцию с помощью дронов

Казахстанский почтовый оператор "Казпочта" планирует доставлять корреспонденцию в труднодоступные населенные пункты с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба компании.

"Если в начале 2016 года только 39% газет доставлялись в день выхода, то сегодня компания довела этот показатель до 93,2%. Но у нас оставалась нерешенной проблема доставки периодики при неблагоприятных погодных условиях и в труднодоступные населенные пункты (в начале 2017 года в день выхода доставлялось 12% газет, а сейчас - 48%). Это проблему мы решим, запустив дроны", - сказал председатель правления АО "Казпочта" Сакен Сарсенов, слова которого приведены в пресс-релизе.

С 1 июля 2017 года компания провела тестовые полеты по 30 маршрутам в девяти районах четырех областей Казахстана. За 250 часов полетов (более 9 тыс. км), дроны доставили 500 кг периодики.

После того, как пакет с почтой будет доставлен в населенный пункт, сельский почтальон обработает и доставит письма и газеты адресатам в обычном режиме. При этом доставлять дрон будет не только газеты и журналы, но и мелкие посылки весом до 2 кг, сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что эта технология позволит Казпочте значительно сократить расходы на доставку корреспонденции и сэкономить время курьеров.

"Мы не тратили деньги на закупку дронов, Казпочта работает по сервисной модели, и платит только за оказанные услуги. Иногда нам дешевле запустить дроны с грузом в несколько килограммов 5-6 раз, чем отправлять автомобиль, который потратит больше топлива и потеряет время в пути", - добавил С.Сарсенов.

С начала этого года Казпочта доставила 97,2 млн экземпляров периодических печатных изданий, до конца года планируется доставить еще 39,8 млн экземпляров.