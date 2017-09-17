Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.026 RUR   0.0296 GBR   2.2793 TRY   0.4949

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 19° 32° 20 Сен 20° 30° 21 Сен 18° 31°

СНГ 17.09.2017 16:59

Участники митинга в Кишиневе требуют арестовать счета президента Молдавии и олигарха Плахотнюка

Участники акции протеста в Кишиневе потребовали запретить въезд в страны Евросоюза президенту Молдавии Игорю Додону и олигарху Владу Плахотнюку, а также арестовать их счета.

Как передает корреспондент "Интерфакса", данные требования содержатся в резолюции, принятой в воскресенье на митинге протеста, организованном правыми оппозиционными партиями.

В документе также требуют "отменить антидемократическое решение Демократической Партии и партии социалистов о переходе к смешанной избирательной системе и вернуть к проведению парламентских выборов по пропорциональной системе".

Кроме того, участники митинга потребовали "демонополизации СМИ, деполитизации общественного телевидения Moldova-1 и предоставления эфирного времени представителям оппозиционных партий, пользующихся реальной поддержкой народа".

В принятой резолюции указывается также на необходимость "публикации второго доклада компании Kroll о результатах расследования кражи миллиарда евро из банковской системы, возврата денег, наказания виновных и отмене закона, согласно которому деньги будут возвращать за счет граждан".

"Мы вышли защищать демократию, которая находится в опасности. Мы вышли защищать свое право участвовать в демократических выборах, так как это наше право нарушено Демократической партией и Партией социалистов, которые изменили законодательство, чтобы узурпировать власть", - заявила лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Митинг продолжался чуть более часа. По мнению экспертов, в акции протеста приняло участие 3-5 тыс. человек. Заместитель начальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк заявил журналистам, что на акцию перед парламентом собралось около 1,5 тыс. человек. Он также заявил, что "сотрудников правоохранительных органов ровно столько, чтобы они смогли обеспечить общественный порядок".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ, РЕЗОЛЮЦИЯ


Похожие новости


Лидер молдавских коммунистов сомневается, что парламент поддержит вступление страны в ТС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]