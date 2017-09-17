Президент Украины подписал указ о военных расходах на 2018 год

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №278/2017 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года "О предложениях к проекту закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

Как сообщается на сайте главы украинского государства, соответствующим указом глава государства ввел в действие соответствующее решение СНБО. Контроль над его выполнением возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

СНБО поручил Кабинету министров Украины предусмотреть в проекте закона о госбюджете на 2018 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины. При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины должно быть предусмотрено в объеме не менее 165 млрд 372,3 млн грн ($6,3 млрд), в том числе не менее 158 млрд 997,3 млн грн - из общего фонда госбюджета и 6 млрд 375 млн грн - из специального фонда госбюджета.

Начиная с 2018 года правительство должно оставлять в полном объеме поступления в специальный фонд госбюджета для финансирования потребностей органов сектора безопасности и обороны Украины, обеспечивших такие поступления.

Также в 2018 году должны быть приняты меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по следующим приоритетным направлениям: усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины; реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мер по развитию и модернизации специальной связи и защите информации; выполнение Национальной разведывательной программы на 2016-20гг; усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью; проведение интенсивной боевой подготовки частей и подразделений ВСУ и других законных военных формирований; обустройство госграницы Украины; реализация социальных гарантий военнослужащих, в первую очередь увеличение в структуре денежного обеспечения военнослужащих удельного веса должностных окладов и окладов по военным званиям.

Правительству поручено подготовить в 10-дневный срок после вступления в силу закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2018-20 годы и подать его на рассмотрение СНБО.

Кроме того, Кабмин должен до 1 ноября 2017 года рассмотреть вопрос введения механизма льготных ипотечных кредитов для обеспечения жильем военнослужащих, лиц рядового и начальственного состава и членов их семей.

Официальный курс НБУ, установленный на 18 сентября 2017 года: 26,224 грн/$1.

13 сентября П.Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны: "В соответствии с предложениями Кабинета министров Украины в 2018 году планируется направить на потребности национальной безопасности и обороны 163 миллиарда гривен (примерно $6,26 млрд). Это на 20 миллиардов ($0,77 млрд) больше, чем в текущем году".