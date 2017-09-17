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Дальнее зарубежье 17.09.2017 17:29

Латвия провела инспекцию военной деятельности в Белоруссии

Белоруссия 13-16 сентября приняла инспекционную группу Латвии в рамках двусторонней договоренности по повышению доверия и безопасности между государствами, сообщило министерство обороны Беларуси в воскресенье.

"Представителями вооруженных сил Латвийской Республики проведена инспекция военной деятельности на территории полигонов "Борисовский", "Лепельский", "Лосвидо" и участка местности "Дретунь", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минобороны.

В ходе инспекции была предоставлена полная информация о деятельности подразделений Северо-западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, а также вооруженных сил России, сообщили в Минобороны.

Инспекционной группе была предоставлена возможность ознакомления с военной техникой, увидеть розыгрыш тактических эпизодов и осуществить облет на вертолете районов практических действий войск.

"По результатам проведенной инспекции латвийская сторона подтвердила высокий уровень транспарентности и широкую открытость Беларуси", - отмечается в сообщении.

Инспекция осуществлена по инициативе Латвии.

В период с 14 по 20 сентября на территории Беларуси проходят белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛАТВИЯ, ПОЛИГОНЫ, ИНСПЕКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]