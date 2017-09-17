Латвия провела инспекцию военной деятельности в Белоруссии

Белоруссия 13-16 сентября приняла инспекционную группу Латвии в рамках двусторонней договоренности по повышению доверия и безопасности между государствами, сообщило министерство обороны Беларуси в воскресенье.

"Представителями вооруженных сил Латвийской Республики проведена инспекция военной деятельности на территории полигонов "Борисовский", "Лепельский", "Лосвидо" и участка местности "Дретунь", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минобороны.

В ходе инспекции была предоставлена полная информация о деятельности подразделений Северо-западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, а также вооруженных сил России, сообщили в Минобороны.

Инспекционной группе была предоставлена возможность ознакомления с военной техникой, увидеть розыгрыш тактических эпизодов и осуществить облет на вертолете районов практических действий войск.

"По результатам проведенной инспекции латвийская сторона подтвердила высокий уровень транспарентности и широкую открытость Беларуси", - отмечается в сообщении.

Инспекция осуществлена по инициативе Латвии.

В период с 14 по 20 сентября на территории Беларуси проходят белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017.