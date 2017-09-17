Президент РФ Владимир Путин 18 сентября прибудет в Ленинградскую область, сообщает пресс-служба Кремля.

"Верховный Главнокомандующий проинспектирует действия Вооруженных Сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017", который пройдет на полигоне "Лужский", - говорится в сообщении пресс-службы.