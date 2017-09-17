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СНГ 17.09.2017 17:42

Путин в понедельник в Ленинградской области проинспектирует действия военных России и Белоруссии на основном этапе учения "Запад-2017"

Президент РФ Владимир Путин 18 сентября прибудет в Ленинградскую область, сообщает пресс-служба Кремля.

"Верховный Главнокомандующий проинспектирует действия Вооруженных Сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017", который пройдет на полигоне "Лужский", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Тэги: УЧЕНИЯ, ИНСПЕКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]