"Альянс патриотов Грузии" на акции в Тбилиси потребовал от правительства начать прямой диалог с Москвой

Несколько сот членов и сторонников партии "Альянс патриотов Грузии" провели в воскресенье акцию в центре Тбилиси, 17 из них объявили голодовку у здания парламента.

В числе требований - утверждение парламентом записи в Конституции, что главная обязанность правительства состоит в восстановлении территориальной целостности Грузии. Должна быть запрещена не только продажа, но и передача в аренду грузинской земли иностранцам. "Патриоты" требуют от правительства начать работу над созданием нового политического формата - "Грузия-НАТО-Россия", а также начать прямой диалог с Москвой, Сухумом и Цхинвалом. Есть и другие экономические и социальные требования.

"В случае невыполнения наших требований число участников голодовки увеличится", - заявила журналистам одна из лидеров "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили.

"В первых числах октября лидеры нашей партии намерены вновь посетить Москву и провести диалог в Госдуме", - сказала журналистам еще одна из лидеров партии, депутат парламента Грузии Ада Маршания.

Делегация "патриотов" в июне этого года уже встречалась с российскими депутатами. Этот визит в официальных кругах Грузии назвали частной инициативой.

Аналогичная акция протеста членов и сторонников "Альянса патриотов Грузии" состоялась в воскресенье и в Батуми.