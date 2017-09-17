"Альянс патриотов Грузии" на акции в Тбилиси потребовал от правительства начать прямой диалог с Москвой

Несколько сот членов и сторонников партии "Альянс патриотов Грузии" провели в воскресенье акцию в центре Тбилиси, 17 из них объявили голодовку у здания парламента.
В числе требований - утверждение парламентом записи в Конституции, что главная обязанность правительства состоит в восстановлении территориальной целостности Грузии. Должна быть запрещена не только продажа, но и передача в аренду грузинской земли иностранцам. "Патриоты" требуют от правительства начать работу над созданием нового политического формата - "Грузия-НАТО-Россия", а также начать прямой диалог с Москвой, Сухумом и Цхинвалом. Есть и другие экономические и социальные требования.
"В случае невыполнения наших требований число участников голодовки увеличится", - заявила журналистам одна из лидеров "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили.
"В первых числах октября лидеры нашей партии намерены вновь посетить Москву и провести диалог в Госдуме", - сказала журналистам еще одна из лидеров партии, депутат парламента Грузии Ада Маршания.
Делегация "патриотов" в июне этого года уже встречалась с российскими депутатами. Этот визит в официальных кругах Грузии назвали частной инициативой.
Аналогичная акция протеста членов и сторонников "Альянса патриотов Грузии" состоялась в воскресенье и в Батуми.
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