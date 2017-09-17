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Дальнее зарубежье 17.09.2017 20:05

Госсекретарь США призвал РФ и КНР надавить на КНДР

США призывают Россию и Китай оказать давление на КНДР, чтобы она прекратила свои провокации, заявил в воскресенье в эфире американского телеканала "Си-Би-Эс" госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Ни одна экономика не может функционировать, если у нее нет доступа к ресурсам. Китай - это главный поставщик энергоресурсов Северной Корее. Мы призываем Китай использовать этот рычаг, чтобы оказать давление на КНДР", - сказал Р.Тиллерсон.

Госсекретарь отметил, что "в случае с Россией, это иностранные рабочие". "В России трудятся свыше 30 тысяч граждан КНДР. Их зарплаты идут режиму в Северной Корее", - пояснил Р.Тиллерсон.

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Тэги: ТИЛЛЕРСОН, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]