В Турции четыре человека погибли при падении автобуса в пропасть

Четыре человека погибли и 27 пострадали в результате падения в пропасть автобуса с туристами в турецкой провинции Анталья, сообщает портал газеты Hurriyet.

Издание уточняет, что в автобусе находились граждане Турции, которые направлялись на экскурсию из Манавгата в поселок Адрасан.

ДТП произошло в уезде Кумлуджа. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате транспортное средство упало вниз с 50-метровой высоты. Инцидент произошел приблизительно в 11:00 по местному времени.