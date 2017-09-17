Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.026 RUR   0.0296 GBR   2.2793 TRY   0.4949

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 19° 32° 20 Сен 20° 30° 21 Сен 18° 31°

Дальнее зарубежье 17.09.2017 19:36

В Турции четыре человека погибли при падении автобуса в пропасть

Четыре человека погибли и 27 пострадали в результате падения в пропасть автобуса с туристами в турецкой провинции Анталья, сообщает портал газеты Hurriyet.

Издание уточняет, что в автобусе находились граждане Турции, которые направлялись на экскурсию из Манавгата в поселок Адрасан.

ДТП произошло в уезде Кумлуджа. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате транспортное средство упало вниз с 50-метровой высоты. Инцидент произошел приблизительно в 11:00 по местному времени.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, АВТОБУС, ДТП, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Туристический автобус с российскими туристами перевернулся в Турции - газета Медпомощь потребовалась четырем из 27 российских туристов, попавшим в Турции в ДТП

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]