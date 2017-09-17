Советник Трампа подтвердил планы администрации ужесточить запрет на въезд в США

Администрация США рассматривает вариант ужесточения запрета на въезд в США для иностранных граждан, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Если вы не можете эффективно проверять людей, чтобы понять, кто въезжает в вашу страну, то вы не должны позволять людям из этой страны приезжать", - сказал Г.Макмастер в эфире американского телеканала "Эй-Би-Си".

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя террористическую атаку в лондонском метрополитене, заявил, что запрет на въезд в США для иностранных граждан должен быть гораздо более жестким.

"Запрет на въезд в США (иностранных граждан - ИФ) должен быть гораздо шире, жестче и более конкретным", - написал он в микроблоге в Твиттере.