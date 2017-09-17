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Дальнее зарубежье 17.09.2017 20:27

Советник Трампа подтвердил планы администрации ужесточить запрет на въезд в США

Администрация США рассматривает вариант ужесточения запрета на въезд в США для иностранных граждан, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Если вы не можете эффективно проверять людей, чтобы понять, кто въезжает в вашу страну, то вы не должны позволять людям из этой страны приезжать", - сказал Г.Макмастер в эфире американского телеканала "Эй-Би-Си".

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя террористическую атаку в лондонском метрополитене, заявил, что запрет на въезд в США для иностранных граждан должен быть гораздо более жестким.

"Запрет на въезд в США (иностранных граждан - ИФ) должен быть гораздо шире, жестче и более конкретным", - написал он в микроблоге в Твиттере.

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Тэги: ТРАМП, СОВЕТНИК, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]