Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином обсудили ситуацию вокруг КНДР.

"Накануне вечером разговаривал с президентом Южной Кореи. Спросил его, как поживает "ракетный человек" (лидер Северной Кореи Ким Чен Ын - ИФ.). В Северной Корее наблюдаются длинные очереди за бензином. Очень плохо!", - написал Д.Трамп на своей странице в Твиттер.

Ранее в Голубом доме (администрация южнокорейского президента - ИФ) сообщили, что лидеры договорились ужесточить санкции в отношении КНДР.

"Оба лидера обязались и в дальнейшем укреплять тесное сотрудничество между Южной Кореей и Соединенными Штатами. Они договорились оказывать более практическое давление на Северную Корею, чтобы она осознала, что если она продолжит провокации, она подвергнется большей дипломатической изоляции и столкнется с дополнительным экономическим давлением", - приводит телеканал Уай-Ти-Эн слова представителя Голубого дома Пак Су Хён.

Как сообщалось, Северная Корея в пятницу осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.