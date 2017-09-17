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Дальнее зарубежье 17.09.2017 21:09

Трамп поговорил с президентом Южной Кореи о "ракетном человеке" и очередях за бензином в КНДР

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином обсудили ситуацию вокруг КНДР.

"Накануне вечером разговаривал с президентом Южной Кореи. Спросил его, как поживает "ракетный человек" (лидер Северной Кореи Ким Чен Ын - ИФ.). В Северной Корее наблюдаются длинные очереди за бензином. Очень плохо!", - написал Д.Трамп на своей странице в Твиттер.

Ранее в Голубом доме (администрация южнокорейского президента - ИФ) сообщили, что лидеры договорились ужесточить санкции в отношении КНДР.

"Оба лидера обязались и в дальнейшем укреплять тесное сотрудничество между Южной Кореей и Соединенными Штатами. Они договорились оказывать более практическое давление на Северную Корею, чтобы она осознала, что если она продолжит провокации, она подвергнется большей дипломатической изоляции и столкнется с дополнительным экономическим давлением", - приводит телеканал Уай-Ти-Эн слова представителя Голубого дома Пак Су Хён.

Как сообщалось, Северная Корея в пятницу осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ЛИДЕРЫ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]