Администрация США стремится к мирному решению северокорейской проблемы - Тиллерсон

США стремятся прийти к мирному решению проблемы ракетной программы КНДР, заявил в воскресенье в эфире американского телеканала "Си-Би-Эс" госсекретарь Рекс Тиллерсон.

По его словам, стратегия США включает "кампанию мирного давления" на Пхеньян.

Он отметил, что эта кампания нацелена на то, чтобы собрать международную коалицию, и направить посыл Северной Корее и ее соседям, что "это политика остального мира".

"Она нацелена на то, чтобы привести Пхеньян за стол переговоров, для конструктивного и продуктивного диалога", - сказал Р.Тиллерсон.

При этом госсекретарь подчеркнул, что военное решение вопроса остается последним средством.

"Если наши дипломатические усилия потерпят неудачу, наш военный вариант останется единственным", - пояснил он.

Р.Тиллерсон добавил, что США ищут "мирное решение" этой проблемы.