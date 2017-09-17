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Дальнее зарубежье 17.09.2017 21:30

Администрация США стремится к мирному решению северокорейской проблемы - Тиллерсон

США стремятся прийти к мирному решению проблемы ракетной программы КНДР, заявил в воскресенье в эфире американского телеканала "Си-Би-Эс" госсекретарь Рекс Тиллерсон.

По его словам, стратегия США включает "кампанию мирного давления" на Пхеньян.

Он отметил, что эта кампания нацелена на то, чтобы собрать международную коалицию, и направить посыл Северной Корее и ее соседям, что "это политика остального мира".

"Она нацелена на то, чтобы привести Пхеньян за стол переговоров, для конструктивного и продуктивного диалога", - сказал Р.Тиллерсон.

При этом госсекретарь подчеркнул, что военное решение вопроса остается последним средством.

"Если наши дипломатические усилия потерпят неудачу, наш военный вариант останется единственным", - пояснил он.

Р.Тиллерсон добавил, что США ищут "мирное решение" этой проблемы.

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Тэги: США, КНДР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]