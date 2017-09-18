Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Украину - Захарова

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке обсудили взаимодействие по сирийскому кризису, ситуацию на Ближнем востоке и ход реализации минских договорённостей по Украине, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона. Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договорённостей", - сказала она по итогам встречи.

Ранее сообщалось, встреча С.Лаврова и Р.Тиллерсона, которая проходила в российской дипмиссии при ООН в Нью-Йорке и носила неформальный характер, завершилась, она длилась около 45 минут.