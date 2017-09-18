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Дальнее зарубежье 18.09.2017 08:22

Тиллерсон и Лавров подтвердили приверженность устранению конфликтных ситуаций в Сирии - госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи в российском постпредстве при ООН в Нью-Йорке подтвердили приверженность договорённостям об устранении конфликтных ситуаций в Сирии, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

"Они подтвердили приверженность договорённостям по устранению

конфликтных ситуаций в рамках военных операций в Сирии, снижению насилия, созданию условий для дальнейших шагов в рамках женевского процесса в соответствии резолюцией ООН 2254", - говорится в заявлении Х.Нойерт, размещённом на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД России сообщили, что С.Лавров и Р.Тиллерсон на встрече обсудили сирийский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также реализацию минских договоренностей на Украине.

"Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договорённостей", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам встречи.

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Тэги: США, РОССИЯ, ГОСДЕП, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]