Тиллерсон и Лавров подтвердили приверженность устранению конфликтных ситуаций в Сирии - госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи в российском постпредстве при ООН в Нью-Йорке подтвердили приверженность договорённостям об устранении конфликтных ситуаций в Сирии, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

"Они подтвердили приверженность договорённостям по устранению

конфликтных ситуаций в рамках военных операций в Сирии, снижению насилия, созданию условий для дальнейших шагов в рамках женевского процесса в соответствии резолюцией ООН 2254", - говорится в заявлении Х.Нойерт, размещённом на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД России сообщили, что С.Лавров и Р.Тиллерсон на встрече обсудили сирийский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также реализацию минских договоренностей на Украине.

"Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договорённостей", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам встречи.