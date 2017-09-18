В Азербайджане стартовали широкомасштабные учения с привлечением 15 тыс. военнослужащих и совместные учения ВВС Азербайджана и Турции

Широкомасштабные учения с Вооруженных сил с участием различных видов и родов войск стартовали в понедельник в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе министерства обороны.

«К учениям привлечены до 15 тыс. личного состава военнослужащих, более 150 единиц танков и бронетехники, до 120 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты»,- отметили в Минобороны.

В учениях, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска будут практически совершенствовать навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции.

«Боевые стрельбы, в том числе с использованием новых систем вооружения, предусматривается проводить на различных полигонах в ходе соответствующих этапов учений», - сказали в оборонном ведомстве.

Учения продлятся до 22 сентября.

Кроме этого, в понедельник в Азербайджане также стартовали совместные летно-тактические учения ВВС Азербайджана и Турции «TurAz Qartali-2017».

«В ходе учений будут выполняться задания по планированию совместной деятельности ВВС двух стран, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи»,- отметили в Минобороны.

В учениях задействованы до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.

Учения проходят в соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и продлятся до 30 сентября.

Ф.Исазаде