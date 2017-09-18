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АПК 18.09.2017 10:14

Азербайджан в январе-августе увеличил производство продукции АПК почти на 2%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-августе 2017 года составил 4 млрд 431 млн манатов, что на 1,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В январе-августе 2017 года объем производства продукции в животноводстве составил 2 млрд 232 млн манатов, растениеводства – 2 млрд 199 млн манатов.

За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,5%.

При этом в январе-августе в республике произведено 312,6 тыс. тонн мяса (рост на 2,4%), 1 млн 348,5 тыс. тонн молока (рост на 1,3%), 1 млрд 154,4 млн яиц (рост на 7,6%).

Рост производства продукции растениеводства в январе-августе 2017 года составил 0,9%.

По данным на 1 сентября, сбор урожая картофеля составил 707,5 тыс. тонн (спад на 3,7%), овощей – 1 млн 57,6 тыс. тонн (рост на 7,3%), бахчевых культур – 400,8 тыс. тонн (спад на 7,9%), фруктов и ягод – 359,3 тыс. тонн (рост на 1,1%), винограда – 37,7 тыс. тонн (рост на 9,3%), табака – 2,9 тыс. тонн (спад на 4,2%), чайного листа – 506,5 тонн (спад на 31,4%), осенних и весенних зерновых (без учета кукурузы) – 2 млн 675,3 тыс. тонн (спад на 5,6%).

Кроме этого, на начало сентября сбор урожая хлопка составил 465,5 тонн (рост в 7 раз), сахарной свеклы – 61,8 тыс. тонн (рост в 71,6 раза), подсолнуха – 27,9 тыс. тонн (рост в 2 раза).

Производство зерна (с учетом кукурузы) в Азербайджане на 1 сентября составило 2 млн 759,8 тыс. тонн.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АПК, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]