Порошенко находится с рабочим визитом в США

Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в США 18-21 сентября встретится с президентом США Дональдом Трампом и главами ряда европейских государств.

Согласно программе визита, П.Порошенко 20 сентября примет участие в заседании Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества и выступит в ходе общих дебатов 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Планируется, что в понедельник, 18 сентября, президент встретится с лидерами украинской общины и представителями крымскотатарских организаций, а также посетит Военную академию США Вест-Пойнт.

В рамках Генеральной ассамблеи ООН у П.Порошенко запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

Как ранее сообщалось, встреча П.Порошенко с Д.Трампом намечена на 21 сентября.