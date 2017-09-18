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СНГ 18.09.2017 10:26

Порошенко находится с рабочим визитом в США

Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в США 18-21 сентября встретится с президентом США Дональдом Трампом и главами ряда европейских государств.

Согласно программе визита, П.Порошенко 20 сентября примет участие в заседании Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества и выступит в ходе общих дебатов 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Планируется, что в понедельник, 18 сентября, президент встретится с лидерами украинской общины и представителями крымскотатарских организаций, а также посетит Военную академию США Вест-Пойнт.

В рамках Генеральной ассамблеи ООН у П.Порошенко запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

Как ранее сообщалось, встреча П.Порошенко с Д.Трампом намечена на 21 сентября.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]