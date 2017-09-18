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АПК 18.09.2017 10:34

Азербайджан в январе-июле сократил импорт пшеницы на 35%, увеличил импорт мяса в 2,3 раза

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-июле 2017 года составил 512,2 тыс. тонн, что на 35% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $96 млн 220,8 тыс. (спад на 34,6%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 212,2 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост на 15,7%) на сумму $99 млн 112,3 тыс. (рост на 28,4%), растительных масел - 60 тыс. 590,8 тонн (спад на 24,4%) на сумму $55 млн 441,2 тыс. (спад на 20,4%), чая – 7 тыс. 52,4 тонн (рост на 3,6%) на сумму $27 млн 217,7 тыс. (рост на 17,7%), сливочных масел, молока - 9 тыс. 209,3 тонн (рост на 1,8%) на $40 млн 363,9 тыс. (рост на 28,8%).

Кроме этого, за 7 месяцев в Азербайджан импортировано 5 тыс. 853 тонны мяса крупного рогатого скота (рост в 2,3 раза) на сумму $16 млн 146,7 тыс. (рост в 2,4 раза), мяса птицы и продукции из нее – 17 тыс. 332 тонны (рост на 66,7%) на сумму $20 млн 75,7 тыс. (рост в 2,3 раза).

Фруктов в январе-июле 2017 года в республику импортировано 45 тыс. 738,9 тонн (рост на 9,6%) на сумму $40 млн 623,2 тыс. (рост на 9%), овощей - 21 тыс. 540,8 тонн (спад на 46,2%) на $10 млн 140,9 тыс. (спад на 32,1%), картофеля – 104,8 тыс. тонн (спад на 5,3%) на $22 млн 467,9 тыс. (рост на 8,8%).

За 7 месяцев 2017 года из Азербайджана на экспорт отправлено 169,1 тыс. тонн овощей (рост на 78,5%) на сумму $144 млн 157,4 тыс. (рост на 67,5%), фруктов - 60 тыс. 238,1 тонн (рост на 38,5%) на $83 млн 73,9 тыс. (рост на 9,2%).

Кроме этого, из Азербайджана на экспорт в отчетном периоде направлено 46 тыс. 54,8 тонн сахара (спад на 24,4%) на сумму $30 млн 48,8 тыс. (спад на 13,3%), растительных масел – 5 тыс. 370,5 тонн (рост на 1,6%) на сумму $5 млн 833 тыс. (рост на 6,3%).

Также в январе-июле текущего года Азербайджан экспортировал 5 тыс. 346,3 тонн фруктовых и овощных соков (рост на 94,4%) на сумму $5 млн 621,8 тыс. (рост на 91,3%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 182,5 тыс. декалитров (рост на 62,1%) на сумму $3 млн 202,9 тыс. (рост на 51,6%), фруктовых и овощных консервов -2 тыс. 742,2 тонны (спад на 11,1%) на сумму $2 млн 199,1 тыс. (рост на 3,1%).

А.Азизов

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Тэги: ПШЕНИЦА, ИМПОРТ


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