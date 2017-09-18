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СНГ 18.09.2017 10:48

Беженцы из Мьянмы получат от Узбекистана еду и одежду

Узбекистан передает бежавшим из штата Ракхайн в Мьянме в Бангладеш мусульманам продукты питания и предметы первой необходимости, сообщило в понедельник узбекское национальное агентство (УзА).

"Общество Красного Полумесяца Бангладеш получит от Узбекистана один из самых больших гуманитарных грузов в помощь людям, бежавшим из штата Ракхайн Мьянмы в Бангладеш", - говорится в сообщении.

Как отмечается, каждая из восьми тысяч нуждающихся семей (около 50 тысяч человек) получит 14 видов продуктов питания и другие предметы первой необходимости, включая рис, сахар, арахис, молочный порошок, бисквиты, москитную сетку, одеяла, одежду, обувь, медикаменты и минеральную воду.

Со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Бангладеш, сообщается, что представители Узбекистана в понедельник передадут гуманитарную в Национальной штаб-квартире общества.

Гуманитарный груз от имени узбекского правительства передаст посол республики Фарход Арзиев.

Власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель сотен человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

14 сентября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что с 25 августа около 400 тыс. рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш. При этом ежедневно прибывают примерно по 20 тыс. новых беженцев, около 60% из которых составляют дети.

Рохинджа называют себя коренным населением территории современного бирманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества.

Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве. Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы.

МИД Узбекистана распространил заявление в связи с ситуацией в Мьянме, призвав власти этой страны "принять все необходимые меры для прекращения и предотвращения насилия против невинных мусульман, к разрешению проблем исключительно мирными средствами".

Тогда же было заявлено, что правительством Узбекистана принято решение о направлении гуманитарной помощи для удовлетворения нужд беженцев из Мьянмы.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МЬЯНМА, БЕЖЕНЦЫ, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]