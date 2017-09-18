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СНГ 18.09.2017 11:05

Эстония начинает вакцинацию диких животных от бешенства у границы с Россией

Ветеринарно-продовольственный департамент Эстонии приступает в понедельник к вакцинации диких животных от бешенства близ границы с Россией.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента, вакцинация начнется с южных и юго-восточных границ с Россией и переместится к северо-восточной границе.

Вакцинации подлежит территория в радиусе 50 км от наземной границы с Россией и 30 км от реки Нарвы.

Капсулы с жидкой вакциной закатываются в специальные приманки из рыбной муки и сбрасываются с небольших самолетов. В основном они предназначены для лис и енотов, которые являются главными распространителями болезни в лесах.

По словам руководителя проекта вакцинации диких животных ветеринарно-продовольственного Энель Ниин (Enel Niin), Эстония "уже четыре года официально свободна от бешенства".

"Но так как рядом с нами находится государство, где бешенство среди домашних и диких животных широко распространено, Эстония постоянно находится под угрозой распространения болезни", - заявил Э.Ниин.

Как отмечает департамент, вакцинации подлежит только приграничная с Россией территория, она не затрагивает границу с Латвией, которая в 2015 году была официально объявлена свободной от бешенства.

Впервые в Эстонии вакцинация с воздуха была проведена в 2005 году по всей территории страны, и уже в 2007 году было зарегистрировано лишь четыре случая заражения животных этой смертельной болезнью. В апреле 2013 года Эстония была официально объявлена свободной от бешенства. Тем не менее, вакцинация животных с воздуха регулярно проводится. В нынешнем году она завершится ориентировочно 24 сентября.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, РОССИЯ, ГРАНИЦА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]