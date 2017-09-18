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АПК 18.09.2017 10:57

Азербайджан организует экспорт яиц в Катар

Азербайджанское ОАО "Заготовка и снабжение продовольственных товаров" намерено начать экспорт яиц в Катар, сообщает Центр анализа экономических реформ и телекоммуникаций.

"Обращение ОАО "Заготовка и снабжение продовольственных товаров" на организацию экспорта яиц в Катар было одобрено. Обществу в течение одного дня был выдан сертификат происхождения на экспортную продукцию", - отмечает центр.

При этом в сообщении не указываются объемы поставок и сроки их начала.

В Азербайджане в январе-августе 2017 года произведено 1 млрд 154,4 млн яиц, что на 7,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

А.Азизов

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Тэги: ЯЙЦА, КАТАР, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]