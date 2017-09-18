Азербайджан организует экспорт яиц в Катар

Азербайджанское ОАО "Заготовка и снабжение продовольственных товаров" намерено начать экспорт яиц в Катар, сообщает Центр анализа экономических реформ и телекоммуникаций.
"Обращение ОАО "Заготовка и снабжение продовольственных товаров" на организацию экспорта яиц в Катар было одобрено. Обществу в течение одного дня был выдан сертификат происхождения на экспортную продукцию", - отмечает центр.
При этом в сообщении не указываются объемы поставок и сроки их начала.
В Азербайджане в январе-августе 2017 года произведено 1 млрд 154,4 млн яиц, что на 7,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
А.Азизов
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