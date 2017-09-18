Мощный тайфун "Талим", достигший японского острова Кюсю, привел к гибели двух человек, сообщили в понедельник в метеорологическом агентстве Японии.

Жертвами тайфуна стали 86-летняя женщина, дом которой был разрушен стихией, а также 60-летний мужчина-автомобилист.

По данным японского телеканала Эн-Эйч-Кей, почти 40 жителей западной части страны получили ранения. Не менее трех человек числятся пропавшими без вести.

Скорость ветра тайфуна, обрушившегося на Японию, достигала 162 км/ч. Стихия продвигалась в северо-восточном направлении и к утру понедельника достигла японской префектуры Хоккайдо.

Японские власти предупреждают о возможном возникновении из-за тайфуна оползней, наводнений и проливных дождей. В связи с этим были отменены более 100 внутренних рейсов.