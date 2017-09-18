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Дальнее зарубежье 18.09.2017 11:15

Жертвами тайфуна "Талим" в Японии стали два человека, около 40 получили травмы

Мощный тайфун "Талим", достигший японского острова Кюсю, привел к гибели двух человек, сообщили в понедельник в метеорологическом агентстве Японии.

Жертвами тайфуна стали 86-летняя женщина, дом которой был разрушен стихией, а также 60-летний мужчина-автомобилист.

По данным японского телеканала Эн-Эйч-Кей, почти 40 жителей западной части страны получили ранения. Не менее трех человек числятся пропавшими без вести.

Скорость ветра тайфуна, обрушившегося на Японию, достигала 162 км/ч. Стихия продвигалась в северо-восточном направлении и к утру понедельника достигла японской префектуры Хоккайдо.

Японские власти предупреждают о возможном возникновении из-за тайфуна оползней, наводнений и проливных дождей. В связи с этим были отменены более 100 внутренних рейсов.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТАЙФУН, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]