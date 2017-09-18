Самолеты США и Южной Кореи отработали на учениях нанесение бомбового удара

Самолеты ВВС США и Южной Кореи провели в понедельник отработку нанесения бомбового удара, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на источники в южнокорейском руководстве.
В учениях в воздушном пространстве Южной Кореи приняли участие четыре американских истребителя-бомбардировщика F-35B, два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика США B-1B, а также - четыре южнокорейских истребителя-бомбардировщика F-15K.
Американские самолеты после завершения учений вернулись на свои базы в Японию и на Гуам.
Южнокорейские СМИ отмечают, что эти маневры прошли вскоре после очередного испытания в КНДР баллистической ракеты.
В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил северокорейскую проблему с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
"Прошлым вечером я поговорил с президентом Мун Чжэ Ином. Спросил его, как дела у ракетчика (у лидера КНДР Ким Чен Ына - ИФ). В Северной Корее образовались большие очереди за топливом (после введения новых санкций СБ ООН - ИФ)", - написал он в "Твиттере".
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