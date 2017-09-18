В ООН решили выделить $10 млн для оказания экстренной помощи десяткам тысяч человек, пострадавшим в результате обрушившегося на Карибские острова урагана "Ирма", сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, эти средства направлены на то, чтобы обеспечить продовольствием, питьевой водой, медикаментами и другой необходимой помощью людей, наиболее пострадавших от стихии.

"Это выделение средств позволит нам начать операции по помощи семьям и местным жителям, которые оказались в крайней нужде", - сказал М.Лоукок.

Ураган "Ирма" нанес значительный ущерб островам Карибского бассейна, причем зачастую у местных властей не хватает средств для проведения восстановительных работ и помощи пострадавшим. Жертвами стихии стали десятки человек.