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Дальнее зарубежье 18.09.2017 12:31

ООН выделила $10 млн на помощь пострадавшим от урагана "Ирма"

В ООН решили выделить $10 млн для оказания экстренной помощи десяткам тысяч человек, пострадавшим в результате обрушившегося на Карибские острова урагана "Ирма", сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, эти средства направлены на то, чтобы обеспечить продовольствием, питьевой водой, медикаментами и другой необходимой помощью людей, наиболее пострадавших от стихии.

"Это выделение средств позволит нам начать операции по помощи семьям и местным жителям, которые оказались в крайней нужде", - сказал М.Лоукок.

Ураган "Ирма" нанес значительный ущерб островам Карибского бассейна, причем зачастую у местных властей не хватает средств для проведения восстановительных работ и помощи пострадавшим. Жертвами стихии стали десятки человек.

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Тэги: ООН, УРАГАН, ПОСТРАДАВШИЕ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]