Законопроект «О профессиональном образовании» будет рассмотрен на осенней сессии парламента Азербайджана

Законопроект "О профессиональном образовании" в первом чтении будет вынесен на обсуждение на осенней сессии Милли Меджлиса, заявил председатель комитета по науке и образованию парламента Азербайджана Иса Хабиббейли.
«В повестку парламентского комитета по науке и образованию в рамках осенней сессии Милли Меджлиса включен законопроект «О профессиональном образовании», который планируется вынести на рассмотрение пленарного заседания парламента в октябре», - сказал И.Хабиббейли в понедельник на заседании комитета, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, во время летних каникул он тщательно изучил документ и внес необходимые поправки в законопроект.
«После этого в наши планы входит подготовка законопроекта «Об общем среднем образовании», - отметил глава парламентского комитета.
И.Хабиббейли подчеркнул, что в связи с подготовкой законопроекта «Об общем среднем образовании» в ноябре планируется создать специальную рабочую группу.
Р.Бабаев
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