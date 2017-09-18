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Наука и образование 18.09.2017 11:34

Законопроект «О профессиональном образовании» будет рассмотрен на осенней сессии парламента Азербайджана

Законопроект "О профессиональном образовании" в первом чтении будет вынесен на обсуждение на осенней сессии Милли Меджлиса, заявил председатель комитета по науке и образованию парламента Азербайджана Иса Хабиббейли.

«В повестку парламентского комитета по науке и образованию в рамках осенней сессии Милли Меджлиса включен законопроект «О профессиональном образовании», который планируется вынести на рассмотрение пленарного заседания парламента в октябре», - сказал И.Хабиббейли в понедельник на заседании комитета, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, во время летних каникул он тщательно изучил документ и внес необходимые поправки в законопроект.

«После этого в наши планы входит подготовка законопроекта «Об общем среднем образовании», - отметил глава парламентского комитета.

И.Хабиббейли подчеркнул, что в связи с подготовкой законопроекта «Об общем среднем образовании» в ноябре планируется создать специальную рабочую группу.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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