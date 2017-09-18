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Дальнее зарубежье 18.09.2017 12:45

Девять человек стали жертвами тайфуна "Доксури" во Вьетнаме, более ста пострадали

По меньшей мере девять человек погибли в результате удара тайфуна "Доксури", который обрушился на центральную часть Вьетнама в конце прошлой недели, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Также еще 112 человек получили травмы различной степени тяжести. Помимо этого, четыре человека числятся пропавшими без вести.

По данным АП, из-за удара стихии оказались разрушены более 150 тыс. домов в шести вьетнамских провинциях, а около 528 тыс. зданий остались без электроэнергии.

В процессе ликвидации последствий тайфуна задействованы около 30 тыс. военнослужащих и сотрудников полиции.

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Тэги: ВЬЕТНАМ, ТАЙФУН, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]