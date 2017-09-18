По меньшей мере девять человек погибли в результате удара тайфуна "Доксури", который обрушился на центральную часть Вьетнама в конце прошлой недели, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Также еще 112 человек получили травмы различной степени тяжести. Помимо этого, четыре человека числятся пропавшими без вести.
По данным АП, из-за удара стихии оказались разрушены более 150 тыс. домов в шести вьетнамских провинциях, а около 528 тыс. зданий остались без электроэнергии.
В процессе ликвидации последствий тайфуна задействованы около 30 тыс. военнослужащих и сотрудников полиции.
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