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Регион 18.09.2017 13:19

В Грузии проведено больше преобразований для вступления в НАТО, чем на Украине, но эти страны пока не могут вступить в альянс - спецпредставитель госдепа США

Специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Украина и Грузия пока не готовы к вступлению в Североатлантический альянс.

Вместе с тем, по его мнению, по сравнению с Украиной у Грузии есть больше прогресса.

"Я имею в виду прозрачность, тот вклад, который Грузия внесла в глобальную безопасность, реформы в сфере обороны, борьбу с коррупцией и т.д., однако не думаю, что сегодня кто-то скажет в НАТО, что мы готовы принять Грузию", - сказал К.Волкер в интервью грузинской газете "Квирис палитра" ("Палитра недели"), которое было опубликовано в понедельник.

По его словам, для вступления в альянс в Грузии должна быть успешная, прозрачная, безопасная демократия, как в других странах НАТО. При этом он считает, что Грузия должна быть готова к тому, чтобы быть в первых рядах, когда альянс примет решение о дальнейшем расширении.

"Напомню пример стран Балтии - в 1999 году им сказали, что невозможно их вступление в НАТО, однако в 2002 году их пригласили в альянс. Для принятия в НАТО необходим консенсус всех стран - членов альянса", - отметил К.Волкер, добавив, что нельзя также пренебрегать тем фактом, что Россия - это большой сосед.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, США, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]