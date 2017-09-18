В Грузии проведено больше преобразований для вступления в НАТО, чем на Украине, но эти страны пока не могут вступить в альянс - спецпредставитель госдепа США

Специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Украина и Грузия пока не готовы к вступлению в Североатлантический альянс.
Вместе с тем, по его мнению, по сравнению с Украиной у Грузии есть больше прогресса.
"Я имею в виду прозрачность, тот вклад, который Грузия внесла в глобальную безопасность, реформы в сфере обороны, борьбу с коррупцией и т.д., однако не думаю, что сегодня кто-то скажет в НАТО, что мы готовы принять Грузию", - сказал К.Волкер в интервью грузинской газете "Квирис палитра" ("Палитра недели"), которое было опубликовано в понедельник.
По его словам, для вступления в альянс в Грузии должна быть успешная, прозрачная, безопасная демократия, как в других странах НАТО. При этом он считает, что Грузия должна быть готова к тому, чтобы быть в первых рядах, когда альянс примет решение о дальнейшем расширении.
"Напомню пример стран Балтии - в 1999 году им сказали, что невозможно их вступление в НАТО, однако в 2002 году их пригласили в альянс. Для принятия в НАТО необходим консенсус всех стран - членов альянса", - отметил К.Волкер, добавив, что нельзя также пренебрегать тем фактом, что Россия - это большой сосед.
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