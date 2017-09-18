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Дальнее зарубежье 18.09.2017 13:36

Истребители НАТО отрабатывают бреющие полеты в воздушном пространстве Эстонии

Базирующиеся в Эстонии на авиабазе Эмари (Amari) истребители F-16 ВВС Бельгии проведут на этой неделе полеты на низкой высоте.

Самолеты будут совершать бреющие полеты на высоте не ниже 500 футов (152 метра) и будут держаться вдали от населенных пунктов, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии

Как пояснили в главном штабе Сил обороны, государства НАТО выделяют для учений и тренировок, в том числе и для полетов на низкой высоте, определенные части своего воздушного пространства. В Эстонии полеты совершаются по согласованию с департаментом авиации и АО "Обслуживание авиационного сообщения".

Четыре истребителя ВВС Бельгии F-16 прибыли в Эстонию 5 сентября на четыре месяца в порядке ротации для охраны воздушного пространства стран Балтии. Они сменили авиаотряд ВВС Испании, пилоты которого летали на F-18 Hornet.

Согласно решению Совета НАТО, ВВС стран альянса с 29 марта 2004 года приступили к охране воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, не имеющих своих истребителей.

Кроме размещенных на авиационной базе Эмари (Amari) самолетов Бельгии, на литовской авиабазе Шауляй размещен с 30 августа и отряд истребителей США F-15.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, АВИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]