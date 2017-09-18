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Регион 18.09.2017 13:46

В Вашингтоне советуют Киеву в ситуации с Саакашвили продемонстрировать атмосферу верховенства закона

Специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не видит оснований для создания на Украине "политической драмы" из-за ситуации с экс-президентом Грузии, бывшим главой Одесской областной администрации Михаилом Саакашвили.

"Саакашвили может защищать свои интересы в суде. Нет оснований для того, чтобы из этой ситуации создалась политическая драма. Украина должна продолжить решать те важные вопросы, которые стоят на повестке дня. Это будет хорошо для Украины", - заявил К.Волкер в интервью грузинской газете "Квирис палитра" ("Палитра недели"), которое было опубликовано в понедельник.

По его словам, в существующей ситуации для Украины самым лучшим сценарием является показать, что в стране сильная атмосфера верховенства закона.

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Тэги: США, УКРАИНА, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]