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Бизнес и законодательство 18.09.2017 12:16

Азербайджан и Молдова подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности

Центр «Патента и Торговых знаков» (Азербайджан) и Госагентство по интеллектуальной собственности (Молдова) подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба азербайджанского Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам.

Меморандум подписали и.о. гендиректора Центра «Патента и Торговых знаков» Гюнель Севдималыева и глава молдавского Госагентства по интеллектуальной собственности Лилия Болокан.

Документ предусматривает сотрудничество сторон в доведении до клиентов специализированной интеллектуальной собственности, обмене информацией по законодательству по промышленной собственности и ее будущем развитии, а также сотрудничество по обмену опытом по ряду других направлений.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МОЛДОВА, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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