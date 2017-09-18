Азербайджан и Молдова подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности

Центр «Патента и Торговых знаков» (Азербайджан) и Госагентство по интеллектуальной собственности (Молдова) подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба азербайджанского Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам.

Меморандум подписали и.о. гендиректора Центра «Патента и Торговых знаков» Гюнель Севдималыева и глава молдавского Госагентства по интеллектуальной собственности Лилия Болокан.

Документ предусматривает сотрудничество сторон в доведении до клиентов специализированной интеллектуальной собственности, обмене информацией по законодательству по промышленной собственности и ее будущем развитии, а также сотрудничество по обмену опытом по ряду других направлений.

Ф.Исазаде