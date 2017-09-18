Азербайджан и Молдова подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности

Центр «Патента и Торговых знаков» (Азербайджан) и Госагентство по интеллектуальной собственности (Молдова) подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба азербайджанского Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам.
Меморандум подписали и.о. гендиректора Центра «Патента и Торговых знаков» Гюнель Севдималыева и глава молдавского Госагентства по интеллектуальной собственности Лилия Болокан.
Документ предусматривает сотрудничество сторон в доведении до клиентов специализированной интеллектуальной собственности, обмене информацией по законодательству по промышленной собственности и ее будущем развитии, а также сотрудничество по обмену опытом по ряду других направлений.
Ф.Исазаде
Совместные учения ВВС Азербайджана и Турции являются показателем военной мощи Азербайджана – министр обороны
Азербайджан испытывает новые виды артиллерийского вооружения в рамках широкомасштабных учений – СМИ
В Азербайджане стартовали широкомасштабные учения с привлечением 15 тыс. военнослужащих и совместные учения ВВС Азербайджана и Турции
В Азербайджане два человека погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и Жигулей - МВД
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 26 пострадали - МВД
Законопроект «О профессиональном образовании» будет рассмотрен на осенней сессии парламента Азербайджана
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
В Тегеране опасаются, что референдум о независимости Иракского Курдистана негативно скажется на безопасности в регионе
В Вашингтоне советуют Киеву в ситуации с Саакашвили продемонстрировать атмосферу верховенства закона
Истребители НАТО отрабатывают бреющие полеты в воздушном пространстве Эстонии
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Азербайджане стартовал новый учебный год. Фоторепортаж
«Русь моя»: литературная премия
ВТБ (Азербайджан) поздравил воспитанников детского приюта «Умид Ери» с новым учебным годом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»