Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0309 RUR   0.0295 GBR   2.3113 TRY   0.4947

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 31° Завтра 20° 30° 20 Сен 18° 31° 21 Сен 19° 32°

Происшествия 18.09.2017 12:40

Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 26 пострадали - МВД

Восемь человек погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана 15 дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

Еще 26 человек пострадали в результате ДТП.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 189 преступлений, 21 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 49 человек.

Зафиксировано семь фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДТП, КРИМИНАЛ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 человек - МВД В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек, еще 2 пострадали - МВД В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек, еще 21 пострадал - МВД Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 4 человека, еще 20 пострадали - МВД В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 человек - МВД

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]