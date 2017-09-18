Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0309 RUR   0.0295 GBR   2.3113 TRY   0.4947

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 31° Завтра 20° 30° 20 Сен 18° 31° 21 Сен 19° 32°

Происшествия 18.09.2017 12:57

В Азербайджане два человека погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и Жигулей - МВД

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами произошло с участием микроавтобуса в Исмаиллинском районе (центральный Азербайджан), сообщается в понедельник в хронике происшествий на сайте МВД республики.

«В результате столкновения на территории села Хадагах Исмаиллинского района автомобиля марки «ВАЗ-21015» и микроавтобуса марки «Mercedes-Viano» скончались двое пассажиров «Жигулей», - говорится в сообщении.

Пострадавшие в результате ДТП водитель и трое других пассажиров «Жигулей» госпитализированы.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДТП, МИКРОАВТОБУС, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Состояние семерых из пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса оценивается как средней тяжести – Минздрав Азербайджана Микроавтобус перевернулся в Азербайджане, двое погибли, 10 человек пострадали – СМИ В ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на юге Азербайджана погибли 4 человека, пострадали семеро Микроавтобус сбил в Азербайджане лошадь и перевернулся, пострадали 22 человека Столкновение микроавтобуса и «Жигулей» на западе Азербайджана привело к гибели обоих водителей В Грузии микроавтобус выехал на встречную полосу погиб младенец, 12 человек пострадали

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]