В Азербайджане два человека погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и Жигулей - МВД

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами произошло с участием микроавтобуса в Исмаиллинском районе (центральный Азербайджан), сообщается в понедельник в хронике происшествий на сайте МВД республики.

«В результате столкновения на территории села Хадагах Исмаиллинского района автомобиля марки «ВАЗ-21015» и микроавтобуса марки «Mercedes-Viano» скончались двое пассажиров «Жигулей», - говорится в сообщении.

Пострадавшие в результате ДТП водитель и трое других пассажиров «Жигулей» госпитализированы.

Р.Бабаев